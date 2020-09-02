Шмыгаль поручил проработать объединение «Центрэнерго» с переданными в аренду ДТЭК госшахтами

Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил отработать вопрос объединения ПАО «Центрэнерго» с государственными угледобывающими предприятиями, в том числе с «Добропольеуголь», которое сейчас находится в аренде у ДТЭК.



Во время заседания правительства Шмыгаль сообщил, что было принято решение о создании межведомственной рабочей группы по отработке вопроса определения модели такого объединения.



«Просьба министерству энергетики, Фонду госимущества — в кратчайшие сроки, очень оперативно отработать модели объединения "Центрэнерго" с госпредприятиями, в том числе пребывающими сегодня в аренде, которые могут быть или должны быть возвращены в управление государства», — добавил премьер-министр.

Ранее стало известно, что ДТЭК направил премьер-министру Денису Шмыгалю предложение создать на базе государственного ПАО «Центрэнерго» единый топливно-энергетический комплекс, куда войдут 10 самых эффективных госшахт.



В ДТЭК предлагают ликвидировать неэффективные госшахты, а из эффективных сформировать топливно-энергетический комплекс с эффективными государственными ТЭС.



В состав «Добропольеугля» входит 5 шах, которые ДТЭК Рината Ахметова арендовал при президентстве Виктора Януковича до 2059 года. ДТЭК выводил в простой «Добропольеуголь» с 1 апреля по 13 июля.