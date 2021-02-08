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ЕС обсудит возможные новые санкции против РФ

08 февраля 2021, 22:59

ЕС обсудит возможные новые санкции против РФ

Процесс обсуждения возможных новых санкций ЕС в отношении России начнется 9 февраля в Европарламенте и продолжится 22 февраля на заседании Совета ЕС по иностранным делам. Об этом сообщил Петер Стано, официальный представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

«Высокий представитель ЕС указал, что государства-члены Евросоюза в ходе дискуссии о последствиях его визита (в Россию 4-6 февраля — ред.) обсудят также и такую возможность. Но, как всегда, процесс реакции ЕС в виде ограничительных мер — это конфиденциальный процесс. Не нам его комментировать», — сказал пресс-секретарь в понедельник на брифинге в Брюсселе.

По его словам, теперь, по итогу визита Борреля, есть достаточно материала для обсуждения государствами-членами.

«Мы видели российскую реакцию (на позицию ЕС — ред.), и теперь Европейскому союзу нужно обсуждать приемлемый ответ. Мы начнем завтра с дискуссии в Европейском парламенте, а также на заседании Совета ЕС по иностранным делам 22 февраля», — заявил Стано.

При этом, отвечая на уточняющий вопрос об утверждении Борреля на пресс-конференции в Москве, что пока нет никаких конкретных предложений от стран ЕС, его представитель подтвердил, что «в момент, когда об этом шла речь, конкретных предложений не было».

Дальше, отметил он, должны действовать государства-члены ЕС.

В ходе визита в Россию высокий представитель ЕС по иностранным делам требовал от имени Евросоюза освобождения российского оппозиционера Алексея Навального и всех задержанных участников протестных акций в его поддержку, а также пересмотра решения о выдворении дипломатов Германии, Польши и Швеции. По возвращении в Брюссель глава дипломатии ЕС подвергся ожесточенной критике за якобы проявленную слабость в доведении позиции Евросоюза к российским властям.

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