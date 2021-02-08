Германия, Швеция и Польша высылают российских дипломатов в ответ на решение Москвы выслать дипломатов этих стран.



Германия заявляет, что объявила «персоной нон грата» сотрудника российского посольства в Берлине. В немецком МИД подчеркнули, что решение Москвы выслать европейских дипломатов «не было оправдано никоим образом», поскольку сотрудник посольства Германии действовал в пределах своих прав и в соответствии с Венской конвенцией, чтобы «проинформировать себя о развитии событий на месте».



Правительства Швеции и Польши сделали аналогичные заявления.



«Мы проинформировали российского посла, что человека из российского посольства попросили покинуть Швецию. Это четкий ответ на неприемлемое решение выдворить шведского дипломата, который лишь выполнял свои обязанности», — написала министр иностранных дел Швеции Анн Линде в твиттере.



Польша сообщила, что попросила покинуть страну сотрудника российского консульства в западном городе Познань.

Россия решила высылать из страны ряд дипломатов Швеции, Польши и Германии из-за участия в акциях в поддержку оппозиционера Алексея Навального, которого задержали сразу после возвращения в Россию в январе. До этого политик несколько месяцев лечился в Германии, куда его перевезли из России после отравления.



В декабре ФБК и журналисты выяснили, что за отравлением стояли сотрудники ФСБ России.



Дипломатов-участников акций протеста объявили «persona non grata». Им приказали ближайшее время покинуть территорию Российской Федерации.



Европейский союз осудил решение Министерства иностранных дел России выслать из страны дипломатов.