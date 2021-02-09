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Украинские операторы поддержали введение виртуальных мобильных номеров для жителей неподконтрольного Донбасса

09 февраля 2021, 09:30

Украинские операторы поддержали введение виртуальных мобильных номеров для жителей неподконтрольного Донбасса

Операторы мобильной связи поддержали предложение министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий о введении виртуальных номеров для жителей неподконтрольного Донбасса. Об этом в эфире радио «Новое время» заявил вице-премьер Алексей Резников.

Он отметил, что данная мера станет инструментом сохранения связи людей, проживающих на оккупированных территориях, с украинскими государственными сервисами.

«Мы сегодня имеем поддержку операторов мобильной связи, они согласились уже на наше предложение сделать виртуальные номера украинских телефонов. Это даст возможность нашим гражданам, которые находятся на временно оккупированных территориях, не покупая никакой SIM-карты, иметь виртуальный номер и таким образом быть привязанными ко всем услугам в Украине, поддерживать связь с Ощадбанком, присоединиться к нашему приложению "Дія"», – сказал Резников.

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О том, какие возможности открывают виртуальные мобильные номера, сообщил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Снавер Сейтхалилев.

«Люди обращаются за получением паспортов. Там есть опция – записаться на электронную очередь, и для этого нужно указывать мобильные номера. Также когда документы готовы, люди будут получать нотификацию о том, что документы готовы. Но когда получать эти документы – надо становиться в электронную очередь, можно использовать этот мобильный номер», – сказал замглавы Минреинтеграции в эфире канала «Украина 24».

По его словам, эти мобильные номера люди смогут использовать при заполнении медицинской декларации, записи на прием к врачу и т.д.

«Также мы знаем, что в мобильном банкинге при операциях банки должны связываться с пользователями. Вообще в большинстве случаев используется подтверждение через мобильные номера», – заключил Сейтхалилев.

Ранее сообщалось, что Минреинтеграции изучает возможность внедрения виртуальных мобильных номеров для жителей неподконтрольных районов Донбасса и Крыма. Это позволит жителям неподконтрольных территорий с помощью мобильного Интернета или Wi-Fi и с использованием мобильного принимать и осуществлять звонки, получать и отправлять SMS-сообщения без наличия физической SIM-карты.

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