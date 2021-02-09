В Минздраве рассказали, когда в Украине снова могут ввести жесткий карантин

Министерство здравоохранения не планирует в ближайшее время усиливать карантин в Украине. Об этом в эфире телеканала ICTV сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.



По его словам, раньше, чем в апреле, введение жесткого карантина не будут обсуждать.



«Мы не думаем, что нужно будет вводить более жесткие меры, чем те, что есть сейчас, до, скажем так, апреля-мая этого года», — заявил Степанов.



По его словам, по сравнению с апрелем 2020 медицинская система стала более мощной.



Он отметил, что несмотря на критику, стратегия противодействия COVID-19, которую избрало правительство принесла результат.

Усиленный карантин в Украине действовал от 8 до 24 января.



Карантин в Украине из-за пандемии коронавируса был введен в марте прошлого года. В декабре Кабмин в очередной раз продлил карантин и режим чрезвычайной ситуации до 28 февраля. Теперь правительство планирует продолжить карантин до 30 апреля.



Также правительство хочет в ближайшее время принять решение о возвращении к модели адаптивного карантина.