Угольный бизнес будет работать в Украине минимум 10 лет, прогнозирует ДТЭК

Угольная генерация в Украине будет востребована как минимум десять лет, несмотря на приоритет развития зеленой генерации. Об этом во время пресс-конференции заявил гендиректор компании ДТЭК Максим Тимченко.



«Как минимум 10 лет угольная генерация в Украине будет востребована. Вопрос объемов, конечно. Этот бизнес будет играть свою важнейшую роль на рынке вспомогательных услуг на балансирующем рынке», — сказал он.



Тимченко отметил, что компания рассматривает и другие возможности использования инфраструктуры этого бизнеса, в том числе утилизация отходов.



«Это тоже очень острая проблема для Украины. И мы считаем, что инфраструктура наших электростанций поможет и эту проблему решить», — резюмировал он.

Ранее в Минэнерго анонсировали, что все убыточные шахты Украины закроются в течение 10 лет. Украина намерена до 2070 года полностью отказаться от ископаемых видов топлива.



Тариф на «зеленую» энергетику в Украине является самым высоким в Европе.