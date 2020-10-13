Энергореформа в Украине: о тарифах, долгах и угольной трансформации

Реформы энергетического сектора в Украине называют не самыми быстрыми и эффективными, но все же последние несколько лет дали свои результаты, которые игроки на рынке оценивают по-разному. У реформы есть ряд задач. Это и энергоэффективность (то есть умение сохранять ресурсы и получать от них максимум пользы), и снижение зависимости от импорта энергоресурсов, и создание конкурентных энергорынков (а значит, уход от монополии), и безопасность окружающей среды, и, конечно, доступность ресурсов как для промышленных потребителей, так и для населения.



Пандемия наложила свой отпечаток на темп реформ, ведь карантин повлиял на украинскую и мировую экономику. Вдобавок на Донбассе продолжается военный конфликт с Россией, который также внес свою лепту в реформирование украинской энергетики.



С начала 2019 года в Украине заработала новая модель розничного рынка электроэнергии. В августе 2020-го открылся рынок газа для населения. Продолжаются изменения в сфере, которая, казалось бы, была налажена ранее - летом был снижен «зеленый тариф». На днях в правительстве заявили о разработке программы угольной трансформации. И так далее. Что означают все эти изменения для обычных людей?



Газ



На рынке газа прекратился режим ПСО (специальные обязательства) - открылся розничный рынок для бытовых потребителей. Теперь они могут выбирать поставщика, а поставщики, в свою очередь, конкурируют между собой.



Роман Ницович, директор по исследованиям аналитического центра DiXi Group отмечает, что Украина шла к рыночным ценам на газ не один год – прошло почти пять лет от начала реформы. За это время в правительстве не раз пересматривали концепцию снижения цены на газ, которая для многих оказалась неожиданно высокой. Ницович считает, что на фоне изменений в газовом секторе повысилась эффективность энергии.



«Люди начали задумываться об утеплении домов, о том, сколько они потребляют. Сейчас открылся рынок и люди начинают задумываться, какого поставщика выбрать, как найти для себя лучшее предложение. У потребителя теперь тоже есть ответственность», - считает Ницович.



Эксперт напомнил, что уже по традиции в осенне-зимний период в Украине наблюдается высокий спрос на газ, и как следствие цены растут. Опять же, цена газа может зависеть от срока, на который его покупают – месяц, сезон или год. Чем больший срок предоплачен, тем ниже стоимость газа.



К слову, в этом году из-за пандемии на рынке газа сформировалось излишнее предложение.



«На карантине сократился промышленный спрос. Газовые хранилища заполнены максимально за последние 10 лет. Там хранится газ как украинских, так и европейских трейдеров. В Украине газа предостаточно и это влияет на уровень цен, но не настолько чтобы он стал бесплатным. Этот газ покупался оптовыми поставщиками ранее по определенной цене, поставщики сейчас тратят средства на услуги хранения газа и, очевидно, во время реализации они поставят свою наценку. До 1 августа эта наценка была регулируемой как для оптовых поставщиков, так и для розничных. Сейчас такого регулирования нет. У кого какая коммерческая стратегия - тот такую наценку и ставит. Но сейчас, когда рынок только начинает развиваться, происходит активная борьба, особенно со стороны новых игроков. Есть попытки существующих поставщиков удержать за собой часть рынка. Потому сейчас и наценка невысокая. Мы уже видим, как проявляются определенные рыночные механизмы, когда в конкуренции за потребителя нет высоких скачков цены», - пояснил Ницович.



Эксперт не исключает, что со временем у поставщиков газа могут появиться и предложения по поставке электроэнергии, то есть рынок продолжит развиваться. Но если со стороны государства снова возникнут попытки регулирования цен, произойдет откат реформы.



Электроэнергия



Стоимость электричества для населения пока является льготной, потому что пока еще действует система перекрестного субсидирования за счет высоких тарифов для промышленности. В перспективе цена электричества должна стать рыночной и формироваться без участия государства.



«Мы идем к рыночным отношениям. Движение есть, надо только ускоряться и не забывать конечную цель – конкурентный рынок, конкуренция за потребителя. Эта реформа не для производителей, не для трейдеров, а для потребителей. Пока цена на электроэнергию регулируема. Она значительно ниже рыночной цены, которую платит промышленность или госучреждения, коммунальные предприятия. Это еще один шаг, на который надо отважиться», - считает Ницович.



После того как облэнерго разделились в 2019 году на поставщиков и операторов распределительных сетей, у новых игроков появился шанс выйти на рынок электроэнергии. А у потребителей есть возможность самостоятельно выбирать поставщика электроэнергии.



Но даже если население откажется от услуг двух новых компаний, созданных из бывшего монополиста-облэнерго, зависимость от него все равно будет. Ведь как правило, электросетями бывшего облэнерго будет пользоваться независимая компания-поставщик, которой удастся выйти на рынок электроэнергии.



Вторым этапом реформы сектора электроэнергетики стал запуск нового оптового рынка, который включает в себя четыре площадки: рынок двусторонних договоров, балансирующий, на сутки вперед и внутрисуточный рынок.



Запуск рынка электроэнергии долго переносили в том числе из-за перекрестного субсидирования, которое существует до сих пор. Также среди причин – все та же монополизация рынка и долги государственных и коммунальных предприятий перед облэнерго или перед операторами сетей. Особенно остро проблему долгов на себе испытала Донецкая и Луганская области, разделенные линией фронта. Осенью прошлого года в компании ДТЭК (владелец Ринат Ахметов) заявили, что общий долг отдельных районов Донбасса перед энергопоставляющими компаниями Донбасса составляет 12 миллиардов гривен. У этих долгов долгая история, которая началась из-за боевых действий на Донбассе. Весной 2015 года, спустя год после частичного захвата территорий Донбасса группировками «Л-ДНР», украинское правительство прекратило поставки электроэнергии. Но электричество продолжало поступать на те территории до лета 2017 года. Таким образом в «ДТЭК Донецкие электросети» задолжали перед «Энергорынком» из-за поставок электроэнергии населению отдельных районов Донетчины, а «ДТЭК ПЭС-Энергоуголь» стал должником из-за того, что с ним не рассчитались государственные шахты и компания «Вода Донбасса», которая обслуживает жителей по обе стороны линии соприкосновения.



Летом этого года Верховная Рада приняла закон №2386, которым должны погасить долги на оптовом рынке электрической энергии. Помимо списания задолженности закон предусматривает погашение долгов за электроэнергию угольных предприятий, предприятий водоснабжения, находящихся или поставляющих услуги в ОРДЛО. Также закон должен помочь погасить задолженность на оптовом рынке, которая накопилась в связи с поставкой электроэнергии жителям ОРДЛО до 30 апреля 2015 года.



А вот проект закона №2389 в сентябре Рада отправила на доработку. Законопроект предлагает особенное налогообложение для участников процедуры погашения задолженности на оптовом рынке электроэнергии.



Безопасность электросетей на Донбассе



Об этом сейчас в первую очередь должно заботиться «Укрэнерго» как оператор магистральных электросетей. В качестве примера Ницович привел строительство и запуск подстанции Кременской. По его словам, подстанция существенно усилила безопасность поставок электроэнергии на севере Луганской области.



Операторы локальных электросетей должны модернизировать свою зону ответственности, в том числе строить распределительные сети, которые будут защищены от непогоды или снарядов.



«Оператор обязан придерживаться стандартов энергопоставок, чтобы не было скачков электроэнергии, перенапряжения и так далее. Это вопрос грамотной программы инвестирования. А тариф – один из немногих надежных источников инвестирования», - говорит эксперт.



К слову, тарифы на распределение электроэнергии в регионах Украины отличаются. В Донецкой и Луганской областях они одни из самых высоких в стране.



Шахты



Проблема неприбыльности государственных угольных шахт возникла в Украине задолго до начала реформ. Группировки «Л-ДНР» под контролем российских кураторов сегодня едва ли справляются с выплатой зарплат шахтерам, сбывая при этом уголь в Россию, отмалчиваются о реальном состоянии затопленных шахт и рапортуют о больших планах на будущее угольной отрасли.



У работников государственных предприятий на подконтрольной территории Донетчины отчасти схожие проблемы – им тоже задолжали зарплату, время от времени шахты отключают от электроэнергии из-за долгов. А вот экологические беды на шахтах подконтрольной части Донбасса могут возникнуть из-за халатности или злого умысла прокси России. Проблемы в прямом смысле слова перетекут вместе с подземными и шахтными водами из отдельных районов Донетчины и Луганщины.



Не только на Донбассе, но и на западе страны встал острый вопрос: что же делать с дотационными предприятиями, от работы которых пока еще зависят целые города? В правительстве на днях заявили о трансформации угольных моногородов. Пока это лишь проект, который коснется двух шахт – на западе и востоке страны. Минэнерго совместно с немецким международным агентством GiZ планируют перестроить города, в которых будут закрыты государственные шахты.



Если на западе страны такой моногород могут превратить в туристический кластер, то на востоке – в технологический. Пилотной шахтой на Донетчине может стать мирноградская «5/6».



Директор департамента топливно-энергетического комплекса Львовской ОГА Богдан Кейван рассказал о том, как на западе страны готовятся к правительственному проекту.



«На территории Украины сейчас есть 29 государственных шахт. Министерство энергетики рассматривает концепцию создания вертикально интегрированной компании. Концепция рассматривает разделение шахтоуправлений на три вида: шахты, которые могут добывать уголь поставлять его на ПАО «Центрэнерго», второй вид - это шахты, добывающие энергетический и коксующийся уголь - их будут предлагать к приватизации, а третий вид - это шахты, которые требуют или дополнительных средств, или вообще перепрофилирования, в том числе и закрытия. У нас сейчас разрабатывается проект по ликвидации шахты "Надежда" в Сосновке и вторая шахта, предлагается тоже, это "Великомостовская", 1958 года открытия. Там уже промышленные запасы отрабатываются. Мы сейчас ожидаем подробной информации об этих концепциях, но эта программа предусматривает и переобучение работников, создание дополнительных рабочих мест. Мы подчеркиваем, что это не будет одномоментным закрытием, этот процесс будет растянут во времени, чтобы перетрудоустроить работников шахт максимально, чтобы это не было шоком для всех. Будет планомерная работа по социальной защите шахтеров и их трудоустройству», - рассказал Кейван изданию «Дивись. Інфо».



Аналитик Роман Ницович подчеркивает, что в отдельных районах Донбасса сегодня расположены 60 шахт, на работу которых украинское правительство не может повлиять. Поэтому пока конфликт не урегулирован, нужно заботиться о реформе подконтрольных шахт и экологической безопасности всего региона. И самое главное – не затягивать этот процесс: «Нужно прекращать бесконечно оценивать, строить концепции и уже переходить к действиям».

Материал подготовлен в рамках проекта «Змінюємося разом: як реформи наближають Львівщину та Донеччину до ЄС» в рамках программы медийных обменов от Ассоциации органов местного самоуправления «Еврорегион Карпаты Украина — Карпатское агентство регионального развития» при финансовой поддержке Львовского областного совета.