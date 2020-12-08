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Все убыточные шахты в Украине закроют в течение 10 лет — Минэнерго

08 декабря 2020, 17:39

Все убыточные шахты в Украине закроют в течение 10 лет — Минэнерго

Все убыточные шахты Украины закроются в течение 10 лет, в ближайшие годы также минимизируют дотирование угольных предприятий из бюджета. Об этом со ссылкой на проект Концепции трансформации угольной отрасли сообщила первый заместитель министра энергетики Ольга Буславец.

По ее словам, Украина намерена до 2070 года полностью отказаться от ископаемых видов топлива. При этом, ссылаясь на European Green Deal, первый замминистра отметила, что отказ от ископаемых должен происходить постепенно, без негативного влияния на экономику и занятых в отрасли работников.

«Необходимо побеспокоиться, чтобы никто не остался позади — таков девиз справедливой трансформации угольной отрасли, заложенный в Европейском "зеленом" курсе. Также должно произойти и у нас», — сказала Буславец, обратив внимание на необходимость «привлечения реальной материальной и технической помощи партнеров Украины», а также на создание стимулов развития новых бизнесов в угольных регионах.

Проект Концепции трансформации угольной отрасли предусматривает распределение шахт на три группы:

  1. шахты, подлежащие интеграции с ПАО «Центрэнерго» и являющиеся его ресурсной базой;
  2. шахты двойного назначения, добывающие и энергетический, и коксующийся уголь, используемый в металлургии;
  3. шахты, подлежащие приватизации не только как угледобывающие предприятия, но и как целостные имущественные комплексы с целью перепрофилирования.

Ранее жители угольных городов назвали условия, при которых согласны на закрытие шахт.

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