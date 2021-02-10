Украинцы смогут записаться на вакцинацию от коронавируса через «Дію», пообещали в Минцифры

В Украине планируют запустить запись на вакцинацию против коронавируса через портал государственных услуг «Дія». Об этом заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в ходе форума «Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы».



Он рассказал, что сейчас Минцифры ведет переговоры с министерством здравоохранения, чтобы организовать прием электронных заявок от людей, которые хотят вакцинироваться, через такие продукты, как портал и приложение «Дія».



«Так мы сможем спрогнозировать реальный спрос в разных регионах и даже в разных районах каждого города, и исходя из этого можно будет спрогнозировать и логистику вакцины, организовать процесс записи на конкретную дату. Потому что если мы сегодня сразу начнем записывать в календарь, – есть вопросы с поставками, со спросом в разных регионах. Нужно сначала собрать всю эту информацию», – отметил Федоров.

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По его словам, таким образом появится карта Украины, где будет виден реальный спрос, и от этого уже будет зависеть следующий этап.



«У нас на сегодня есть один из самых качественных реестров, который содержит данные пациентов. На базе этого реестра уже разработан Национальной службой здоровья модуль вакцинации, и теперь очень важно с точки зрения менеджмента правильно организовать централизованно или децентрализованно процесс вакцинации», – добавил глава Минцифры.

Власти анонсировали, что запись на вакцинацию от коронавируса в Украине будет проходить через онлайн-платформу. Правительство намерено ее презентовать в феврале.