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НАБУ начало расследование по закупке вакцины от коронавируса 

10 февраля 2021, 14:18

НАБУ начало расследование по закупке вакцины от коронавируса 

И. о. руководителя Специальной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук сообщил, что в феврале 2021 года НАБУ начало расследование уголовного производства по закупке вакцины от коронавируса. Об этом он рассказал на брифинге.

«Все, что могу сказать, 3 февраля внесены сведения в ЕРДР. Больше информации будет раскрытием тайны», — сказал он.

Также он не уточнил, по какой именно статье открыто уголовное производство.

Ранее на сайте Совета общественного контроля НАБУ появилась информация о том, что 3 февраля Бюро начало досудебное расследование возможных злоупотреблений при закупке китайской вакцины компании Sinovac Biotech по 17,85 долларов за дозу с помощью частной фирмы-посредника.

«Сначала ГП "Медицинские закупки" начало переговоры о закупке вакцины с ориентировочной стоимостью около 3 доллара и находилось на финальном этапе процесса. Однако впоследствии министр Максим Степанов в ручном режиме остановил этот процесс и поручил начать переговоры по закупке китайской вакцины в компании Sinovac Biotech», — говорится в сообщении.

Отмечается, что обнародованная цена закупки одной дозы вакцины стала едва ли не самой высокой в мире, а ее «общая эффективность» во время последнего этапа тестирования в Бразилии показала лишь 50,38%.

Предварительная правовая квалификация: злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины), добавили в Совете.

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