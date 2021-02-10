«Спутник V» не входит в стратегию ЕС по вакцинации от коронавируса

Российская вакцина против COVID-19 «Спутник V» не входит в стратегию Евросоюза для вакцинации населения. Об этом заявил официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Стефан де Кеерсмакер, передает «Интерфакс-Украина».



«Мы уже заявляли, что вакцина "Спутник V" не является частью нашей стратегии на данной стадии. Государства-члены могут принять решение установить контакты с предприятиями, которые производят эту вакцину, но она не входит в серию вакцин европейской стратегии», – сказал де Кеерсмакер на брифинге в Брюсселе.



Он отметил, что если вопрос о включении российской вакцины в стратегию ЕС мог бы быть однажды поднят, то это должно быть предметом обсуждения государствами-членами ЕС с Еврокомиссией.



Представитель ЕК также напомнил, что обязательным критерием для переговоров и заключения контракта с разработчиком по вакцине для ЕС является обязательное наличие у компании производства, размещенного в Европейском Союзе.



С вопросами о состоянии рассмотрения российской вакцины в Европейском агентстве лекарственных средств (EMA), представитель Еврокомиссии рекомендовал обращаться в само агентство.



В Еврокомиссии также подчеркнули, что на данный момент не ведутся никакие переговоры с производителями вакцины «Спутник V» с целью включения ее в стратегию ЕС.

Украина не намерена покупать российскую вакцину «Спутник V». Недавно об этом в очередной раз заявил президент Владимир Зеленский.