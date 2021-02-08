Президент Владимир Зеленский заявил, что на данный момент нет официальной информации о том, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» эффективна более чем на 90%.



«Мы понимаем от Всемирной организации здравоохранения, ведущих европейских и мировых специалистов, что такого утверждения [об эффективности российской вакцины] не существует», — сказал Зеленский журналистам украинских телеканалов во время форума «Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы».



Президент подчеркнул, что «граждане Украины — не кролики и экспериментировать на них мы не имеем права». Поэтому, по словам Зеленского, власти договаривались только с ведущими производителями вакцин, «которые утверждены миром».



На уточняющий вопрос, если «Спутник V» все же зарегистрируют в ЕС, то пересмотрит ли он свою позицию, Зеленский ответил, что лучший вариант убеждения в качестве вакцины — это внедрение глобальной вакцинации в своей стране. «Прежде, чем нам предлагать свою вакцину, как мне кажется, нужно обеспечить свое население. Тогда это про лечение и вакцинацию, а не политику», — подчеркнул президент.



Он напомнил, что в феврале Украина получит первые дозы вакцины Phizer/Biontech в рамках инициативы COVAX.

На минувшей неделе авторитетный британский медицинский журнал Lancet опубликовал промежуточные результаты третьей фазы клинических испытаний российской вакцины «Спутник V». Отмечается, что эффективность препарата составила 91,6%.



Россия допустила к использованию «Спутник V» еще в августе 2020 года, став, таким образом, первой страной мира, где зарегистрировали вакцину от ковида. Тогда это подверглось критике международного сообщества из-за того, что не была начата третья фаза клинических испытаний и о препарате было мало информации.



На данный момент «Спутник V» одобрен к использованию в 17 странах мира: России, Беларуси, Сербии, Аргентине, Боливии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Гвинеи, Тунисе, Армении, Мексике.



Сейчас идут переговоры о регистрации вакцины «Спутник V» регулятором ЕС.



Вакцинация «Спутник V» началась в неподконтрольном Украине Донецке и Луганске. Такой шаг со стороны РФ раскритиковал вице-премьер Алексей Резников.