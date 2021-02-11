ЕС включил Украину в программу для стран Восточного партнерства по вакцинации от COVID-19

Европейский Союз будет поддерживать кампанию вакцинации против COVID-19 в Украине в рамках программы для стран Восточного партнерства. Об этом сообщает представительство ЕС в Украине.



«Проект с бюджетом в 40 миллионов евро призван помочь шести странам Восточного партнерства в подготовке внедрения и мониторинга развертывания вакцинации против COVID-19», – говорится в сообщении.



Проект будет охватывать все этапы, включая подготовку, материально-техническое обеспечение и надлежащее управление для успешной кампании вакцинации.



В ЕС отмечают, что этот не только обеспечит внедрение вакцины против COVID-19 и проведение прививок в Украине, но также станет существенным вкладом в укрепление обычной системы иммунизации.

Как сообщается, в целом с начала 2020 года ЕС мобилизовал более 190 миллионов евро, чтобы помочь Украине бороться с вызовами COVID-19. Для передачи в Украину медицинского оборудования и материалов из Чешской Республики, Эстонии, Польши и Словакии был активирован Механизм гражданской защиты Европейского Союза.



ЕС также предоставляет Украине экстренную макрофинансовую помощь на сумму 1,2 миллиарда евро, чтобы помочь ограничить экономические последствия пандемии.



Кроме того, Европейский Союз является крупнейшим донором COVAX – инициативы, которая вскоре должна поставить первые партии вакцины в Украину.

По данным Минздрава, Украина получила подтверждение поставок в общей сложности 22 миллионов доз вакцин против коронавируса.



Власти обещают начать вакцинацию в стране в середине февраля. С подробным планом можно ознакомиться здесь.



Записаться на вакцинацию можно будет через портал государственных услуг «Дія».