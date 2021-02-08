Украина уже договорилась о получении 22 млн доз вакцин от ковида, говорят в Минздраве

Украина получила подтверждение поставок суммарно 22 млн доз вакцин против коронавируса. Об этом в ходе форума по преодолению коронавируса сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.



«Сейчас Украина получила подтверждение получения 22 млн доз вакцин», — сказал он.



Министр уточнил, что Минздрав получил подтверждение получения 12 млн доз вакцин, разработанных компанией AstraZeneca и NovaVax. Поставки должны начаться с февраля 2021 года. Эта вакцина будет производиться по лицензионным соглашениям на мощностях компании Serum в Индии.



Также, отметил Степанов, Украина заключила контракт на поставку 1 913 000 доз вакцины производства компании Sinovac.



В рамках глобальной инициативы COVAX в Минздраве ожидают поступления 8 млн доз вакцины.



«Мы должны получить 117 000 доз вакцин компании Pfizer-BioNTech, а также от 2,2 млн до 3,7 млн доз вакцин компании AstraZeneca течение 1 и 2 квартала этого года», — сказал Степанов.



Степанов отметил, что на текущий момент в государственном бюджете на проведение вакцинальной кампании заложено всего 3,9 млрд гривен, включая средства, выделенные непосредственно на закупку вакцин.



По словам министра, старт вакцинации ожидается уже через неделю.