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Европарламент поддержал создание Крымской платформы

12 февраля 2021, 16:58

Европарламент поддержал создание Крымской платформы

Европейский парламент поддержал создание Крымской платформы и призвал предоставить инициативе поддержку. Об этом говорится в резолюции об имплементации Соглашения об ассоциации ЕС с Украиной, передает «Интерфакс-Украина».

«Европейский Парламент подтверждает свой призыв о (создании) международного формата переговоров для деоккупации Крымского полуострова при активном участии ЕС; призывает вице-президента Еврокомиссии/Высокого представителя Евросоюза и государства-члены ЕС предоставить всю необходимую поддержку в создании международной Крымской платформы, обеспечивать координацию, формализацию и систематизацию усилий, направленных на восстановление территориальной целостности Украины; считает важным привлечь Меджлис крымскотатарского народа как единственный международно признанный представительный орган крымских татар к деятельности этой платформы», — говорится в тексте резолюции, принятом в четверг, 11 февраля.

Крымская платформа — это координационный механизм, который направлен на защиту прав жителей оккупированного полуострова, усиление санкций и действия по деоккупации. 

Украина направит приглашение России относительно участия в Крымской платформе.

Первый саммит «Крымской платформы», в котором запланировано участие лидеров иностранных государств, состоится 23 августа.

В марте 2014 года РФ аннексировала Крымский полуостров после проведения «референдума» о присоединении. Результаты «референдума» не были признаны Украиной, США и ЕС, что привело к санкциям в отношении Москвы за агрессию против Украины.

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