Зеленский инициировал заседание СНБО, часть пройдет в закрытом режиме

Президент Владимир Зеленский инициировал заседание Совета национальной безопасности и обороны. Часть вопросов рассмотрят в закрытом режиме. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Совета.



Заседание пройдет 19 февраля на Банковой.



В ночь на 3 февраля 2021-го Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа от ОПЗЖ Козака и ряда его компаний, в том числе телеканалов из так называемого «пула Медведчука». Также Украина ввела санкции против двух авиакомпаний, на которых Медведчук летал во временно оккупированный Крым.



Зеленский заявил, что санкции против телеканалов обоснованы «финансированием из России и сотрудничеством с террористическими организациями».