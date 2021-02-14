Кремль обнародовал некоторые фрагменты закрытой онлайн-встречи президента России Владимира Путина с главными редакторами российских СМИ, которая состоялась 10 февраля. Видеонарезку показали в эфире государственного телеканала «Россия 24», в полночь по Москве, с субботы на воскресенье.



В частности, был показан ответ российского президента на вопрос главреда телеканала RT Маргариты Симоньян о возможности присоединения Донбасса к РФ. Путин подчеркнул, что «на наших с вами плечах огромная ответственность за Россию в целом». «И прежде, чем принять какое-то решение, мы должны подумать о последствиях любого нашего шага», — отметил он.



При этом Путин добавил, что «Донбасс мы не бросим, несмотря ни на что».

28 января главред RT Маргарита Симоньян выступила на форуме «Русский Донбасс» в неподконтрольном Украине Донецке. Там она заявила, что жители Донбасса «хотят жить у себя дома» и «иметь возможность быть русскими», и призвала Россию присоединить этот регион. В Кремле ответили, что Путин не собирается включать Донбасс в состав России, а в министерстве иностранных дел РФ это высказывание назвали личным мнением Симоньян.



Россия продолжает отказываться признавать себя стороной конфликта на Донбассе. Кремль всячески настаивает на том, что власти Украины должны сесть за стол переговоров с представителями группировок «ДНР» и «ЛНР». Киев же хочет решить конфликт с Москвой напрямую. При этом против России продолжают действовать западные санкции за захват Крыма и поддержку незаконных вооруженных формирований на Донбассе.