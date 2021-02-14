Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Кремль обнародовал ответ Путина на вопрос о возможности включения Донбасса в состав РФ

14 февраля 2021, 09:40

Кремль обнародовал ответ Путина на вопрос о возможности включения Донбасса в состав РФ

Кремль обнародовал некоторые фрагменты закрытой онлайн-встречи президента России Владимира Путина с главными редакторами российских СМИ, которая состоялась 10 февраля. Видеонарезку показали в эфире государственного телеканала «Россия 24», в полночь по Москве, с субботы на воскресенье.

В частности, был показан ответ российского президента на вопрос главреда телеканала RT Маргариты Симоньян о возможности присоединения Донбасса к РФ. Путин подчеркнул, что «на наших с вами плечах огромная ответственность за Россию в целом». «И прежде, чем принять какое-то решение, мы должны подумать о последствиях любого нашего шага», — отметил он.

При этом Путин добавил, что «Донбасс мы не бросим, несмотря ни на что».

28 января главред RT Маргарита Симоньян выступила на форуме «Русский Донбасс» в неподконтрольном Украине Донецке. Там она заявила, что жители Донбасса «хотят жить у себя дома» и «иметь возможность быть русскими», и призвала Россию присоединить этот регион. В Кремле ответили, что Путин не собирается включать Донбасс в состав России, а в министерстве иностранных дел РФ это высказывание назвали личным мнением Симоньян.

Россия продолжает отказываться признавать себя стороной конфликта на Донбассе. Кремль всячески настаивает на том, что власти Украины должны сесть за стол переговоров с представителями группировок «ДНР» и «ЛНР». Киев же хочет решить конфликт с Москвой напрямую. При этом против России продолжают действовать западные санкции за захват Крыма и поддержку незаконных вооруженных формирований на Донбассе.

Смотрите также:

Ни мира, ни войны: Россия срывает перемирие? Донбасс сегодня

ТЕГИ

Люди
Владимир Путин
Прочее
Россия-Украина конфликт на Донбассе

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
10:18
НВФ завтра будут пропускать через КПВВ «Еленовка» под Донецком
09:58
«ДНР»: 49 заболевших и шестеро умерших от COVID-19 за день
09:40
Кремль обнародовал ответ Путина на вопрос о возможности включения Донбасса в состав РФ
09:18
«ЛНР» заявила о 37 заболевших ковидом за сутки
21:40
Ни мира, ни войны: Россия срывает перемирие? Донбасс сегодня ►
21:00
ТЮЗа больше нет. В Макеевке реорганизовали театр
18:17
С владельцев дорогих авто и домов: В группировке «ДНР» предлагают ввести «налог на войну»
16:49
Красный Крест доставил в ОРДЛО почти 200 тонн гуманитарной помощи
14:38
Исследование: В ОРДЛО снизилось количество тех, кто видит свое будущее с Украиной
12:14
«ДНР» заявила о 240 случаях ковида за сутки
08:56
«ЛНР»: Трое умерших и 12 заболевших ковидом за сутки
20:10
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 12 февраля
все новости
10:18
НВФ завтра будут пропускать через КПВВ «Еленовка» под Донецком
09:58
«ДНР»: 49 заболевших и шестеро умерших от COVID-19 за день
09:40
Кремль обнародовал ответ Путина на вопрос о возможности включения Донбасса в состав РФ
09:18
«ЛНР» заявила о 37 заболевших ковидом за сутки
09:04
Штаб ООС: Боевики стреляли из гранатометов. Без потерь
08:59
Чуть более трех тысяч заболевших коронавирусом выявили в Украине за субботу
23:15
Трампа оправдали. В США завершилось рассмотрение импичмента экс-президента
22:59
После 28 февраля: В Минздраве рассказали, что предусматривают новые зоны карантина
22:43
«Все возможно». Ермак – о коалиции «Слуги народа» с «Батькивщиной»
22:24
В данное время обсуждаются ключевые позиции «дорожной карты» по Донбассу – Ермак
21:53
Кулеба: Решение о закрытии «санкционных» телеканалов готовилось с 2018 года
21:40
Ни мира, ни войны: Россия срывает перемирие? Донбасс сегодня ►
все новости
ВИДЕО
Ни мира, ни войны: Россия срывает перемирие? Донбасс сегодня ►
13 февраля, 21:40
Как Россия руководит «Л-ДНР», заседание ООН на Донбассе и работа КПВВ. Дайджест НД ►
07 февраля, 22:13
Закрытие «каналов Медведчука» и «русский Донбасс» в Донецке ►
07 февраля, 10:40

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®/(Р) — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция