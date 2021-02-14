Гибель трех военных на Донбассе: ГБР открыла дело по статье о небрежном отношении к службе

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство в связи с гибелью трех военнослужащих в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.



По предварительной информации, погибшие должны были проверить и заменить других военных на огневых позициях в районе Новолуганского Донецкой области, но по дороге подорвались.



ГБР открыло производство по части 3 статьи 425 (Небрежное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения) Уголовного кодекса. Санкция предусматривает лишение свободы на срок от пяти до семи лет.





Руководство Бюро заверило, что держит расследование «на личном контроле». На месте происшествия работает следственно-оперативная группа ГБР.



Погибшие были военнослужащими с 5-й батальонной тактической группы и 59-й отдельной мотопехотной бригады: капитан Александр Войтенко (1984 года); старший солдат Вячеслав Алексеенко (1987 года); старший солдат Дмитрий Мироненко (1994 года рождения).



Президент Владимир Зеленский поручил министру обороны Андрею Тарану и главнокомандующему Вооруженных сил Руслану Хомчаку срочно отправиться на Донбасс, чтобы установить обстоятельства гибели военных.