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Зеленскому озвучили три версии подрыва бойцов на Донбассе. Он поручил проверить все минные заграждения

16 февраля 2021, 08:53

Зеленскому озвучили три версии подрыва бойцов на Донбассе. Он поручил проверить все минные заграждения

Президенту Владимиру Зеленскому доложили о деталях гибели трех украинских военных в воскресенье в районе Новолуганского на Донбассе. Глава государства дал высшему военному руководству 10 дней на установление виновных в трагедии.

Как сообщает пресс-служба президента, Зеленский сразу после возвращения из Объединенных Арабских Эмиратов встретился с министром обороны Андреем Тараном, главнокомандующим ВСУ Русланом Хомчаком, заместителем руководителя Офиса главы государства Романом Машовцом и членом Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Игорем Герасименко.

Как стало известно, капитан Александр Войтенко, старший солдат Дмитрий Мироненко и солдат Вячеслав Алексеенко подорвались на пяти минах ТМ-62, установленных в шахматном порядке.

Утром 14 февраля они перемещались для несения службы и двигались вдоль дороги по маршруту. Около 9:30 прогремел взрыв. Скорая прибыла на место, но спасти их не смогли.

Рассматриваются три вероятные причины подрыва: нарушение правил обращения с боеприпасами и взрывными устройствами; теракт незаконных вооруженных формирований дистанционного подрыва мины; халатное отношение военных к службе, выразившееся в ненадлежащей организации службы и перемещении военных во время выполнения боевых задач.

Фото: Офис президента

Зеленский подчеркнул, что «вопросов и до сих пор остается много». «Кто устанавливал мины? Почему о них не были предупреждены наши ребята, которые несли службу на этой территории? Были там указатели, которые предупредили бы о минах? Некоторые данные просто невозможно установить в сутки. ГБР уже начало расследование», — отметил президент.

Дополнительно он дал задание руководству ВСУ провести занятия по соблюдению мер безопасности при обращении с взрывоопасными предметами, соблюдение правил безопасности при передвижении личного состава, вооружения и военной техники на местности, выдвижении на боевые позиции, наблюдательные посты и перемещении между опорными пунктами.

К концу месяца, указал Зеленский, нужно проверить все минно-взрывные заграждения на дорогах и путях сообщения. «Важная их целесообразность. Устаревшие и нецелесообразны мины — снять, указав это в соответствующих документах. Продолжить разминирования еще активнее: не быть мин там, где уже не существует угрозы быстрой атаки, где живут люди, где постоянно передвигаются наши военные», — подчеркнул глава государства.

Зеленский также напомнил о важности гуманитарного разминирования на Донбассе. «Разминирование детских садов, школ, больниц было в договоренностях лидеров Нормандской четверки на встрече в Париже в декабре 2019 года. Задача нелегкая и небыстрая. Мины в прямом смысле стали синонимом потери жизни наших военных и жителей Донбасса. Без разминирования мы никогда не вернемся к мирной жизни», — сказал он.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак также отметил, что на переговорах всех уровней стоит вопрос необходимости проведения гуманитарного разминирования.

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