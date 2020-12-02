В ООН снова призвали отвязать выплату пенсий от статуса переселенца в Украине

Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине призывает власти отвязать выплату пенсий от регистрации в качестве внутренне перемещенного лица (переселенца). Об этом говорится в отчете организации.



Там напомнили о соответствующем законопроекте 2083-д, который уже год ожидает рассмотрения в Верховной Раде.



Сейчас пенсионеры, которые живут на неподконтрольных территориях, вынуждены регистрироваться в качестве переселенцев, чтобы получать выплаты. Для этого им нужно ездить на подконтрольную правительству Украины территорию.



Миссия констатировала, что жители Донбасса сталкиваются с дополнительными трудностями, вызванными пандемией коронавируса. В частности, была значительно ограничена свобода передвижения через КПВВ на линии соприкосновения.



Такая ситуация препятствует доступу уязвимых категорий граждан к образованию, семье и пенсиям. В этой связи в миссии поприветствовали решение Ощадбанка продлить срок действия банковских карт ВПЛ-пенсионеров до 1 января 2021 года, потому что в этот период пожилым людям не придется пресекать КПВВ, чтобы подтвердить регистрацию ВПЛ, которая необходима для продления карты.

5 февраля 2020 года Верховная Рада «провалила» в первом чтении законопроект 2083-д, который должен урегулировать вопрос выплаты пенсий людям, проживающим на временно неподконтрольных территориях. Документ был отправлен на доработку и с тех пор на голосование не выносился.