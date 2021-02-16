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Гармаш: Территория ОРДЛО превышает зафиксированные в «Минске» размеры

16 февраля 2021, 17:26

Гармаш: Территория ОРДЛО превышает зафиксированные в «Минске» размеры

Территория отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) на 1400 километров больше, чем зафиксировано в Минских соглашениях. Об этом заявил представитель ОРДО в составе украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, журналист Сергей Гармаш.

«Мы по-прежнему пытаемся выяснить у представителей России, какую же территорию они понимают под понятием "ОРДЛО". Потому что та, которая, по факту, была захвачена российскими НВФ, на 1400 км больше, чем зафиксированная в Минских соглашениях, и на какую, тогда, территорию распространяются Минские договоренности — остается не ясным», — написал он по итогу заседания политической подгруппы ТКГ.

По словам Гармаша, «этот вопрос — не менее основополагающий, чем определение сторон конфликта». Представитель ОРДО отметил, что вопрос о сторонах конфликта неоднократно поднимался во время заседания политподгруппы, хотя ответ записан в Минских соглашениях.

«Представители России утверждали что это Украина и "Донбасс"... Мы четко указали, что конфликтуют Россия и Украина. И попросили не делать таких провокаций, потому что они отвлекают участников консультаций от обсуждения Плана действий, предложенного Украиной», — рассказал Гармаш.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак считает Минские соглашения невыполнимыми в той редакции, в которой они были подписаны.

Переговорный процесс в Трехсторонней контактной группе идёт очень медленными темпами, но пока не зашёл в тупик, заявил спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.

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