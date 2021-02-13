Ермак: Минские соглашения невыполнимы в нынешнем виде

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак считает Минские соглашения невыполнимыми в той редакции, в которой они были подписаны. Об этом он заявил в интервью программе «Украина с Тиграном Мартиросяном» на телеканале «Украина».



«Если говорить честно, то в той редакции, в которой они сегодня существуют, мне иногда кажется, что они и подписывались с целью и с пониманием, что выполнить их невозможно. Но Украина, и президент много раз об этом говорил, сделает всё для того, чтобы принципы, заложенные в Минских соглашениях, были выполнены с нашей стороны», — сказал Ермак.



Руководитель ОП подчеркнул, что Украина остается приверженной договоренностям: «Минские соглашения — это единственная площадка, при всей их неидеальности других соглашений не существует».



В то же время, сроки выполнения некоторых пунктов в соглашениях уже прошли, поэтому считает Ермак, «в процессе согласования новой дорожной карты, нового плана, который должен базироваться на принципах Минских соглашений, нужно вносить корректировки».