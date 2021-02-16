Шария вызвали на допрос и объявят в розыск в случае неявки

Служба безопасности вызывает блогера и лидера политической партии «Партия Шария» Анатолия Шария на допрос, который запланирован 22 февраля. Об этом в СБУ сообщили агентству «Интерфакс-Украина».



«Повесткой А. Шария вызвано на допрос, который должен состояться 22 февраля. Учитывая последний пост Анатолия Шария, где он читает текст подозрения — он его получил. То есть подозрение дошло до адресата», — отметили в спецслужбе.



В случае неявки Шария на допрос будет приниматься решение об объявлении его в розыск.



Шарию объявлено о подозрении в рамках уголовного производства по двум статьям УК — ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам).