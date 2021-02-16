Цифровые водительские документы в приложении «Дія» приравняли к бумажным

Водительское удостоверение, свидетельство о регистрации транспорта и договор обязательного страхования в приложении «Дія» теперь можно использовать наравне с бумажными. Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации.

Соответствующие изменения в закон Украины «О дорожном движении» приняла сегодня Верховная Рада.

«Теперь водитель может показать электронное водительское удостоверение, электронное свидетельство о регистрации транспортного средства и договор обязательного страхования (ОСАГО) полицейскому для удостоверения своей личности и права на вождение», – говорится в сообщении.

В Минцифры добавили, что закон вступит в силу после его опубликования. Ранее юридическая сила этих документов определялась постановлением Кабинета министров Украины.

Кроме того, в ведомстве сообщили, что недавно парламент в первом чтении рассмотрел законопроект, которым предлагается приравнять цифровые паспорта в сервисе «Дія» к бумажным. После принятия этого закона Украина станет первой страной в мире, где юридическая сила цифровых паспортов будет признана на законодательном уровне.

На заседании 16 февраля Верховная Рада приняла во втором чтении закон №2695, который усиливает ответственность за нарушение правил водителями и пешеходами и вносит ряд изменений, касающихся организации дорожного движения.