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Для водителей и пешеходов: Верховная Рада одобрила новые суммы штрафов

16 февраля 2021, 16:40

Для водителей и пешеходов: Верховная Рада одобрила новые суммы штрафов

В Украине усилят ответственность за нарушение правил дорожного движения. Соответствующий закон №2695 одобрили во втором чтении народные депутаты на заседании во вторник, передает «РБК-Украина».

Закон поддержали 325 парламентариев.

Минимальный штраф для водителей повышается до 510 гривен. Такое наказание предусмотрено за:

  • непристегнутый ремень;
  • отсутствие шлема у мотоциклиста;
  • неосвещенный номерной знак;
  • разговор по телефону за рулем без гарнитуры;
  • нарушение правил проезда перекрестков, остановок, проезд на запрещающий сигнал светофора, правил обгона.

За бегство с места ДТП штраф возрастет с 255 до 3,4 тысячи гривен. Такое же наказание будет за превышение скорости в населенных пунктах более чем на 50 км/ч.

За непредоставление преимущества в движении авто «скорой», полиции или аварийной службе штраф повысят с 510 до 680 грн. Создание аварийной ситуации будут наказывать штрафом в 1445 грн, а за нарушение, которое привело к ДТП, – 850 грн.

За езду без прав установлен штраф в 425 грн. Однако если у водителя прав нет вовсе, ему придется заплатить 3,4 тысячи грн. Ранее лишенных прав водителей будут штрафовать на 20,4 тысяч грн.

Повторное на протяжении года совершение такого нарушения влечет наложение штрафа в размере 40,8 тысяч грн с лишением права управления транспортом на срок от 5 до 7 лет и с платным изъятием транспортного средства или без такового.

Если водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, ему будет грозить штраф в размере 17 тысяч грн (сейчас 10,2 тысячи) с лишением водительских прав на год. За повторное нарушение в течение года – 34 тысячи грн с лишением прав на три года. Если водитель нарушит в третий раз – штраф 51 тысяча грн, лишение прав на 10 лет и конфискация транспортного средства.

Пешеходов, которые переходят дорогу в неположенном месте, будут штрафовать на сумму 255 грн (ранее было 51 грн).

За нарушение ПДД велосипедисты должны будут заплатить штраф в размере 340 грн. За эти же нарушения, совершенные в нетрезвом виде, – 680 грн, за создание аварийной ситуации – 850 грн.

За ДТП с потерпевшими, которое было совершено в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения, будут наказывать лишением свободы на срок до 3 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок от 3 до 5 лет. Сейчас же за правонарушение грозит штраф в размере 3400 до 8500 гривен.

Такие же действия предлагают наказывать лишением свободы на срок до 3 до 8 лет (лишение прав от 5 до 8 лет) в случае, если пострадавший получил тяжелое повреждение.

В случае смерти потерпевшего виновнику в состоянии опьянения грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет (лишение прав на срок от 5 до 10 лет). Если жертв несколько – лишение свободы на срок от 7 до 12 лет (лишение прав на срок от 7 до 10 лет).

Крое того, принятый закон легализует использование полицейскими технических средств видеозаписи с обязательным приобщением материалов видеофиксации в протокол об административных правонарушениях.

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Верховная Рада Украины

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