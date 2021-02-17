Возвращение Нью-Йорка на Донетчину: Проект о переименовании поселка зарегистрировали в Раде

В Верховную Раду внесен проект постановления №5081 о переименовании поселка Новгородское Бахмутского района Донецкой области в Нью-Йорк.



Инициаторы законопроекта — глава комитета по вопросам государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроения Андрей Клочко («Слуга народа»), его заместитель Роман Лозинский («Голос») и глава подкомитета по вопросам административно-территориального устройства Виталий Безгин («Слуга народа»).



Ссылаясь на выводы Института национальной памяти, авторы законопроекта отмечают, что переименование поселка на Новгородское от 19 октября 1951 года было продиктовано политико-идеологическими соображениями коммунистической партии.



Идею о возвращении поселку исторического название поддержала громада, Новгородский поселковый совет, военно-гражданская администрация Торецка и Донецкая облгосадминистрация.

3 февраля комитет Верховной Раде поддержал переименование прифронтового поселка Новгородское в Нью-Йорк.



Первое упоминание поселка Нью-Йорк на карте Екатеринославской губернии датируется 1859 годом. Населенный пункт просуществовал под таким названием до 1951 года.