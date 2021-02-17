Юристка-переселенка и соучредительница фонда «Восток SOS» вошли в состав украинской делегации в ТКГ

Юристка-переселенка из Донецка Татьяна Иванова вошла в состав украинской делегации в Трехсторонней контактной группе. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.
Иванова отметила, что принимает участие в работе гуманитарной подгруппе.
«Мои первые впечатления: представляла себе все иначе; это не мертвый процесс, как иногда кажется; нужно иметь железные нервы, холодную голову и быструю реакцию; не знаю, как было в прошлые годы, но сейчас — это поле настоящей борьбы: безопасности, политической, гуманитарной, социально-экономической», — подчеркнула она.
Юристка добавила, что переговоры по теме урегулирования конфликта на Донбассе — это «сложно, но легко никто не обещал».
Также в гуманитарную подгруппу украинской делегации в ТКГ вошла председательница правления благотворительного фонда «Восток SOS» Юлия Красильникова. Об этом сообщает пресс-служба фонда.
Отмечается, что Красильникова была участницей событий в Луганске зимой 2013 года и весной 2014 года. К началу конфликта жила в Луганске, где работала в правозащитной организации «Поступ». С 2014 года работала на линии соприкосновения в рамках группы гуманитарного реагирования и мониторинговых миссий.
Красильникова является соучредительницей благотворительного фонда «Восток SOS».
В фонде добавили, что она будет представлять интересы жителей неподконтрольных территорий.
Юлия Красильникова. Фото: Восток SOS
Впервые Украина ввела в состав своей делегации переселенцев из Донбасса в июне 2020 года. Донецкую область в политической группе ТКГ представляют журналисты Сергей Гармаш и Денис Казанский.
Приглашенными представителями от Луганской области стали врач Константин Либстер и юрист, руководитель международной общественной организации «Луганское землячество» Вадим Горан.