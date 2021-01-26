В РФ утверждают, что количество украинцев с российским гражданством растет ежегодно

Государственные органы Российской Федерации объявили статистику, согласно которой количество украинцев, получивших российское гражданство в 2020 году, стало больше, чем в 2019-м. Как сообщает министерство внутренних дел РФ, за прошлый год 409,5 тысячам граждан Украины предоставили гражданство этого государства. В 2019 году российское гражданство получили 299,4 тысячи гражданин Украины, в 2018 году — 83,8 тысяч украинцев, в 2017-м — 85,1 тысяч.



При этом в МВД РФ не уточняют, есть ли среди этих граждан Украины жителями временно неподконтрольных территорий Донбасса.



За прошлый год 19,6 тысяч украинцев получили разрешений на временное проживание. Всего таких в России - 68,6 тысяч.



Также в МВД РФ насчитали в 2020 году 204,2 тысячи граждан Украины, которые посещали соседнюю страну с частными визитами, 148 тысяч граждан — на работу, 10,1 тысяч — с целью учебы, 19 тысяч — как туристы и по иным причинам — 23,8 тысяч граждан.



За прошлый год МВД РФ поставило на миграционный учет более 791,6 тысяч украинцев. В то же время, в 2020 году РФ сняла с миграционного учета 731,8 тысяч украинцев.

24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ, упрощающий получение российского гражданства для жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, которые контролируются группировками «ДНР» и «ЛНР».



Власти Украины сочли такие действия новым витком агрессии и оккупации территории, а также нарушением Минских соглашений. Киев призвал международных партнеров ответить усилением санкций против России.



В Совете безопасности ООН «паспортный» указ Путина назвалиподрывом суверенитета Украины.



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В середине октября 2020 года вице-премьер Алексей Резников заявил, что люди, которые сейчас живут на оккупированных территориях и получили российское гражданство, смогут остаться жить на Донбассе в качестве иностранцев после деоккупации.



Выдача паспортов России жителям неподконтрольных Украине районов Донбасса проходит гораздо медленнее, чем это планировали представители российской власти. Об этом говорится в публикации «Донецкого института информации» «Паспортизация Донбасса: промежуточные итоги».