Жители Донецка и Луганска смогут регистрировать рождение детей онлайн: Подробности

На рассмотрение Кабинета министров будет вынесен проект постановления об услуге «еМалятко» для жителей временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также АР Крым и г. Севастополь. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Как отмечается, данное решение поддержал профильный правительственный комитет.

«Проект является важнейшим, ведь даст возможность осуществлять государственную регистрацию рождения ребенка, родившегося на временно оккупированной территории Украины на основании электронного экземпляра судебного решения об установлении факта рождения ребенка путем взаимодействия Единого государственного реестра судебных решений и Единого государственного веб-портала электронных услуг "Дія"», – пояснил замглавы Минреинтеграции Снавер Сейтхалилев.

Таким образом, жители временно оккупированных территорий смогут в дистанционном режиме через портал «Дія» предоставлять данные о рождении ребенка, а органы государственной регистрации актов гражданского состояния получат возможность вносить эту информацию в государственные реестры, чтобы избежать риска дальнейшего безгражданства ребенка.

В Минреинтеграции уточняют, что в сервисе «еМалятко» для жителей временно оккупированных территорий будут доступны следующие услуги:

государственная регистрация;

налоговый номер,

внесение информации о новорожденном ребенке в Единый государственный демографический реестр с присвоением уникального номера записи в нем.

«еМалятко» – это комплексная онлайн-услуга для родителей новорожденных, которая включает в себя около 10 государственных услуг, необходимых при рождении ребенка. Среди них регистрация рождения, регистрация места жительства, внесение ребенка в Государственный реестр физических лиц-плательщиков налогов и тому подобное.

Министерство цифровой трансформации представило план цифровизации государственных услуг, который включает 94 проекта в разных сферах. Этот план представляет из себя публичный каталог, в котором размещены все статусы и описания проектов, а также дедлайны и указаны ответственные за реализацию.



В частности, есть раздел «Реинтеграция», который предусматривает цифровизацию существующих услуг для переселенцев и жителей временно неподконтрольной части Донбасса и Крыма.