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«Пострадают люди» — Резников объяснил, почему нельзя прекращать переговоры в ТКГ

18 февраля 2021, 23:51

«Пострадают люди» — Резников объяснил, почему нельзя прекращать переговоры в ТКГ

Переговоры в Трехсторонней контактной группе должны продолжаться при любых условиях. Об этом в эфире программы «Право на владу» на телеканале «1+1» заявил министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

«Если мы приостановим любые контакты в ТКГ, то страдать будут люди. Поэтому мы в любых условиях и причинах должны продолжать говорить благодаря модерации ОБСЕ для того, чтобы обеспечить гуманитарные потребности людей. У нас в заложниках сегодня на оккупированных территориях находятся миллионы людей», — отметил министр.

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Ранее сообщалось, что юристка-переселенка из Донецка Татьяна Иванова и председательница правления благотворительного фонда «Восток SOS» Юлия Красильникова вошли в состав украинской делегации в Трехсторонней контактной группе.

Трехстороння контактная группа — группа уполномоченных представителей Украины, ОБСЕ и России, сформированная летом 2014 года в качестве рабочего органа для решения оперативных вопросов, требующих взаимодействия между противоборствующими сторонами вооружённого конфликта на востоке Украины, в том числе вопросов, связанных с выполнением решений, принятых в «нормандском формате».

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