Спецпредставительница главы ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Хайди Грау объяснила «инклюзивностью формата» то, что в заседаниях ТКГ помимо делегаций Украины, России и модераторов ОБСЕ участвуют также представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей.



«Приглашались также представители районов неподконтрольных правительству Украины. Они принимали участие в обсуждения каждый раз. Если вы даже посмотрите, сколько времени для выступления выделялось, то, я бы сказала, существенная доля этого времени использовалась представителями неподконтрольных районов Украины», — сказала Грау во время заседания Совбеза ООН по поводу 6-й годовщины подписания Комплекса мер по выполнению Минских соглашений.



В этой связи она подчеркнула, что ТКГ — это «инклюзивный формат работы».

Представителями ОРДЛО на заседаниях ТКГ по факту являются члены группировок «ДНР» и «ЛНР». Украинская сторона и западные страны недонократно указывали, что эти люди подконтрольны России и даже получили российские паспорта. Сама РФ отказывается признавать себя стороной конфликта на Донбассе.



Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук считает, что в рамках переговоров допустимо общение с членами группировок «ДНР» и «ЛНР», «у которых руки не в крови», но нельзя подписывать документы, «которые могут навредить Украине».