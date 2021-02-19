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«ДНР» убрала изображение украинского военного с памятника в Дебальцево

19 февраля 2021, 21:07

«ДНР» убрала изображение украинского военного с памятника в Дебальцево

Группировка «ДНР» заменила плиту с изображением украинского военного на недавно построенном мемориале в Дебальцево. Фото нового памятника погибшим в боевых действиях членам незаконного вооруженного формирования и местным жителям опубликовали в соцсетях.

За несколько дней до этого разгорелся скандал. В центре комплекса была установлена плита с гравировкой, на которой изображен украинский военный на фоне местного железнодорожного вокзала. На «зашквар» обратили пользователи соцсетей.

В «ДНР», не разобравшись с источником, использовали изображение, автором которого является украинский журналист и политик Мустафа Найем. Он опубликовал фото у себя в Instagram 15 января 2015 года, когда посещал позиции украинских военных в Дебальцево в качестве журналиста. На тот момент город находился под контролем украинской армии.

После резонанса, который вызвало событие, плиту с мемориала демонтировали.

Мемориальный комплекс был построен рядом со зданием «администрации» Дебальцево. Его «торжественное» открытие состоялось 19 февраля, в нем принимала участие россйская рок-певица Юлия Чичерина.

«Мэр» Дэбальцево при «ДНР» Игорь Захаревич осенью во время строительства говорил, что этот мемориал — его задумка.

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