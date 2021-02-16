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«ДНР» установила памятник с украинским военным, использовав фото Мустафы Найема

16 февраля 2021, 12:25

«ДНР» установила памятник с украинским военным, использовав фото Мустафы Найема

Группировка «ДНР» построила в Дебальцево мемориальный комплекс погибшим в боевых действиях членам незаконного вооруженного формирования и местным жителям. При этом в центре комплекса установлена каменная плита с гравировкой, на которой изображен украинский военный на фоне местного железнодорожного вокзала. На конфуз обратили внимание в соцсетях.

Автором фотографии, по которой была сделана гравировка, является украинский журналист и политик Мустафа Найем. Он опубликовал ее у себя в Instagram 15 января 2015 года, когда посещал позиции украинских военных в Дебальцево в качестве журналиста. На тот момент город еще был подконтролен украинской армии.

 
 
 
 
 
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Публикация от Mustafa Nayyem (@mefimus)


По всей видимости, создатели памятника использовали найденный в интернете снимок, не разобравшись в контексте.

Плита мемориала «ДНР»:

Мемориальный комплекс был построен рядом со сзданием «администрации» Дебальцево. Его «торжественное» открытие ожидается в феврале. «Мэр» Дэбальцево при «ДНР» Игорь Захаревич осенью во время сторительства говорил, что этот мемориал — его задумка.

Захаревич стал известен в сети после того, как опубликовал фотографию, на которой дарит кухонный венчик за 150 рублей детскому саду.

В январе этого года украинские правоохранители заочно сообщили Захаревичу о подозрении в участии в террористической организации и сепаратизме.

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