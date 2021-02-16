«ДНР» установила памятник с украинским военным, использовав фото Мустафы Найема

Группировка «ДНР» построила в Дебальцево мемориальный комплекс погибшим в боевых действиях членам незаконного вооруженного формирования и местным жителям. При этом в центре комплекса установлена каменная плита с гравировкой, на которой изображен украинский военный на фоне местного железнодорожного вокзала. На конфуз обратили внимание в соцсетях.



Автором фотографии, по которой была сделана гравировка, является украинский журналист и политик Мустафа Найем. Он опубликовал ее у себя в Instagram 15 января 2015 года, когда посещал позиции украинских военных в Дебальцево в качестве журналиста. На тот момент город еще был подконтролен украинской армии.

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По всей видимости, создатели памятника использовали найденный в интернете снимок, не разобравшись в контексте.



Плита мемориала «ДНР»:

Мемориальный комплекс был построен рядом со сзданием «администрации» Дебальцево. Его «торжественное» открытие ожидается в феврале. «Мэр» Дэбальцево при «ДНР» Игорь Захаревич осенью во время сторительства говорил, что этот мемориал — его задумка.

#Дебальцево, очередной #мемориал погибшим. Поставлен по инициативе какого-то члена #роа. Сделан совершенно по-дурацки, смешали в кучу гражданских и вояк, причём засунули и вояк, погибших в других местах и позже 2015 года pic.twitter.com/rT5kWqt3gt — Necro Mancer (@666_mancer) February 16, 2021

Захаревич стал известен в сети после того, как опубликовал фотографию, на которой дарит кухонный венчик за 150 рублей детскому саду.



В январе этого года украинские правоохранители заочно сообщили Захаревичу о подозрении в участии в террористической организации и сепаратизме.