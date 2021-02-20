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Волкер: Успех Украины остается для Запада стратегически важным

20 февраля 2021, 12:41

Волкер: Успех Украины остается для Запада стратегически важным

США должны восстановить активную поддержку Украины, потому что ее успех остается для Запада стратегически важным. Об этом Курт Волкер написал для СЕРА.

Как отметил Волкер, Телефонный разговор госсекретаря Блинкена с министром иностранных дел Кулебой была хорошим начало. Далее предстоит звонок президента Байдена президенту Зеленскому и начало обновленного стратегического партнерства по всему спектру вопросов.

Однако в Украине растет тревога, которую команда Байдена может легко развеять.

«Изложу это с украинской точки зрения: президент Байден говорил с президентом РФ Путиным об Украине только через неделю после вступления в должность, без предварительных консультаций с Украиной, которая является жертвой российской агрессии. Он до сих пор не разговаривал с президентом Зеленским, однако позвонил около 30 другим главам государств», — пишет дипломат.

Он добавляет, что в заявлении Белого дома по результатам разговора с Путиным было отмечено, что президент Байден подтвердил поддержку США украинского суверенитета. Однако, как пишет Волкер, невольно не было указано, что США поддерживают территориальную целостность Украины.

«Такой пропуск является критическим и заслуживающим внимания в Украине, учитывая продолжение Россией оккупации Донбасса и заявленной аннексии Крыма», — считает бывший спецпредставитель Госдепа США.

Ранее экс-спецпредставитель США в Украине Курт Волкер заявлял, что Германия, Франция и ЕС должны прямо указать на ответственность России в вооруженном конфликте на Донбассе.

В начале декабря в Офисе президента Украины сообщили, что Государственный департамент США вернет должность спецпредставителя по вопросам Украины. 

Эта должность появилась в 2017 году при администрации президента Дональда Трампа. Ее занимал Курт Волкер, который подал в отставку в сентябре 2019 года во время процедуры импичмента Трампа, которого обвинили в давлении на президента Украины Владимира Зеленского. Сенат оправдал Трампа.

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