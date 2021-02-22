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В 2021 году выдадут 5 тысяч кредитов на жилье под 7%. Как оформить ипотеку и кто сможет получить

22 февраля 2021, 16:29

В 2021 году выдадут 5 тысяч кредитов на жилье под 7%. Как оформить ипотеку и кто сможет получить

Первые ипотечные кредиты под 7% будут выданы уже в марте текущего года. Об этом сообщил министр финансов Украины Сергей Марченко в ходе Всеукраинского форума «Украина 30. Инфраструктура».

Он отметил, что в январе была основна программа ипотечного кредитования за счет компенсации процентной ставки, так называемая программа ипотеки под 7%.

«Мы воспользовались тем, что у нас уже есть такой инструмент, как "программа 5-7-9", использовали опыт работы этой программы и ее эффективность. На сегодня по этой программе выдано более 9 тысяч кредитов на общую сумму более 20 миллиардов гривен. Из них часть пошла на рефинансирование, часть – антикризисных кредитов и значительная часть – более 4 миллиардов – кредиты на инвестиционные цели», – рассказал Марченко.  

По его словам, на этой основе разработано решение правительства об упрощении доступа граждан к ипотечному кредитованию.

«Это будет стимулировать строительство, и позволит гражданам фактически с марта месяца воспользоваться этой программой. Думаю, что первый кредит будет выдан в начале марта», – добавил министр финансов.

Он рассказал, что воспользоваться программой смогут все граждане, которые соответствуют критериям, то есть имеют право, имеют собственные возможности получить такой кредит.

«В 2021 году реализация будет осуществляться через средства "программы 5-7-9" через Фонд развития предпринимательства. В планах, и они достаточно реалистичны, – выдать 5 миллиардов гривен кредитов, и 5 тысяч семей потенциально уже в 2021 году смогут воспользоваться этой программой», – уточнил Марченко.

Виды предметов ипотеки, которые предусмотрены в рамках программы:

  • первичный рынок, поскольку основной ориентир идет именно на него, – это имущественные права на квартиры, дома и участки;
  • вторичный рынок – квартиры, которые были введены в эксплуатацию после 2018 года, то есть это новое жилье.

Нормативная площадь предметов ипотеки – 50 кв. м общей площади на одного гражданина или семью из двух человек плюс 20 кв. м на каждого следующего члена семьи. Максимальная общая площадь предметов ипотеки может быть увеличена на 20%.

«То есть для семьи из четырех человек фактически максимальная квартира, которую они смогут сейчас получить под этот ипотечный кредит, – 108 кв. м, что в принципе мы считаем мы достаточно высокой планкой», – отметил глава Минфина.

Максимальная стоимость предметов ипотеки должна не превышать 2,5 миллиона гривен, и если есть превышение, оно может быть оплачено за счет собственных средств или кредитных средств банков без компенсации процентов.

Предусматривается базовая ставка 7%, по которой люди получают кредит. Для банков компенсируются плюс 7% для первичного рынка и плюс 4,5% для вторичного рынка. Также Фонд дает кредитные гарантии на 50% от суммы предоставленного ипотечного кредита.

Процедура участия в программе предусматривает следующие этапы:

  1. Гражданин изучает свои возможности и предметы ипотеки;
  2. Обращается в уполномоченный банк с документами;
  3. Уполномоченный банк сообщает гражданину о соответствии условиям программы и просить дать заявку на получение кредита;
  4. Кредитная оценка, составление кредитного договора и перечисление средств кредита продавцу предмета ипотеки;
  5. Оплата компенсационной процентной ставки за счет государственной поддержки в течение срока кредитного договора.       

Пакет документов для получения кредита:

  • заявка на участие в программе,
  • копия паспорта,
  • копия идентификационного кода (регистрационного номера учетной карты плательщика налогов);
  • справка о регистрации места проживания заемщика и членов его семьи;
  • копия свидетельства о браке (при наличии);
  • копия свидетельства о рождении детей (при наличии);
  • документы о доходах заемщика и членов его семьи за последние 6 месяцев.

Сумма кредита рассчитывается на основе данных Госстата о средних доходах и стоимости жилья в регионах, с учетом возрастного фактора.

Сергей Марченко уточнил, что сумма ипотечного кредита будет составлять максимум 2 миллиона гривен, сумма стоимости жилья, которое может быть взято в кредит, – 2,5 миллиона гривен. Максимальный срок кредита – 20 лет. Максимальный размер собственного вклада заемщика – 15%. Максимальный размер комиссии за обслуживание кредита – 0,5% годовых, и максимальный срок выплаты компенсации – 20 лет.

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что для переселенцев будут доступны жилищные программы ипотеки под 7% и в дальнейшем – финансового лизинга на жилье под 5%.

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