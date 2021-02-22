На Донбассе из-за пожара в блиндаже погибли трое украинских военных

На Донбассе в результате пожара в блиндаже погибли трое украинских военнослужащих 58-й отдельной мотопехотной бригады имени гетмана Ивана Выговского.



Об этом сообщили на странице бригады в Facebook.



Там сегодня завершили разбор конструкций блиндаж после пожара, который возник еще 20 февраля в 4:00 утра. Под завалами обнаружили тела двух военных, находившихся там во время пожара. Их тела идентифицируют после проведения ДНК-экспертизы.



Третьего военнослужащего эвакуировали в ожоговый центр, который подтвердил ожоги 90% тела. Он погиб в медучреждении от полученных травм.



Как указывает монопихотна бригада, по данному факту военная служба правопорядка Вооруженных сил проводит проверку. Правоохранители внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований.

Сегодня, 22 февраля, пророссийские боевики пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе с начала суток. Вследствие обстрелов погиб один боец Вооруженных сил Украины, еще двое военнослужащих получили осколочные ранения.