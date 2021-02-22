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На Донбассе погиб украинский военный еще один ранен

22 февраля 2021, 15:39

На Донбассе погиб украинский военный еще один ранен

В результате обстрела со стороны боевиков на Донбассе погиб военнослужащий 72-й бригады Вооруженных сил Украины, еще один ранен. Об этом сообщил главнокомандующий Руслан Хомчак во время брифинга.

«У нас был тяжело ранен и во время предоставления медицинской помощи погиб один военнослужащий и второй также ранен», — рассказал он.

Хомчак уточнил, что инцидент произошел на наблюдательном посту в районе шахты Бутовка.

Несмотря на произошедшее, главнокомандующий ВСУ заявил, что ситуация остается под контролем и «резких изменений там не наблюдается».

«Признаков создания наступательных группировок противника тоже не выявлено», — добавил Хомчак.

Он указал, что идут уже 211 сутки режима «полного и всеобъемлющего прекращения огня», который при этом полностью не соблюдается. 

«Много людей сомневаются, что это [режим прекращения огня] выполняется. Но я хочу подчеркнуть, что это выполняется в основном ВСУ и к, сожалению, не в полной мере исполняется нашим, скажем так, врагом — вооруженными формированиями РФ, которые находятся на неподконтрольной территории», — подчеркнул военачальник.

Хомчак повторил свой тезис, что провокационные обстрелы со стороны незаконных вооруженных формирований активизируются во время заседания Трехсторонней контактной группы, а также после недавно наложенных санкций.

Главнокомандующий подчеркнул, что украинские военнослужащие могут открывать огонь в ответ в случае угрозы их жизни, а также для «сдерживания противника от ведения любых активных действий».

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