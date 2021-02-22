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Еще одного бойца ранили на Донбассе

22 февраля 2021, 20:02

Еще одного бойца ранили на Донбассе

Российские наемники пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе с начала суток. Вследствие обстрелов погиб один боец Вооруженных сил Украины, еще двое военнослужащих получили осколочные ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

«Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вооруженные формирования Российской Федерации несколько раз открывали огонь по украинским позициям из станковых и ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия недалеко от населенного пункта Авдеевка», — сказано в сообщении штаба ООС на странице в Facebook.

Также возле Марьинки противник вел огонь из ручных противотанковых гранатометов, а у Водяного совершил дистанционное минирование местности в направлении украинских позиций минами ПОМ-2.

О фактах нарушения режима прекращения огня украинская сторона сообщила представителям ОБСЕ.

Ранее главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявлял, что несмотря на инциденты с обстрелами ситуация остается под контролем и «резких изменений там не наблюдается».

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