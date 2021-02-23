«ДНР» заявила о ранении жителя поселка под Донецком. Ранее он был в рядах НВФ

Житель поселка Александровка был тяжело ранен в понедельник вечером в результате обстрела. Об этом заявили в группировке «ДНР».



Отмечается, что у пострадавшего 22-летнего парня — осколочное ранение брюшной полости. Его доставили в хирургическое отделение Центральной городской больницы № 14 Донецка.



В соцсетях назвали имя раненого молодого человека — Александр Слепцов. Отмечается, что в Александровке он живет с бабушкой и дедушкой.



Вместе с тем известно, что Слепцов проходил службу в рядах незаконных вооруженных формирований.

Является ли он до сих пор военнослужащим «ДНР», не известно. На своей странице в «Одноколасниках» Слепцов в последний раз выкладывал фотографии в военной форме в 2017 году.

По сообщениям украинской стороны, 22 февраля пророссийские НВФ минимум пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Вследствие обстрелов погиб один боец Вооруженных сил Украины, еще двое военнослужащих получили осколочные ранения.