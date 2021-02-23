В ближайшее время следования поезда Мариуполь — Киева сократят на полтора часа. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий во время интервью украинским телеканалам в рамках форума «Украина 30. Инфраструктура» во вторник.



Министр указал, что для более существенного сокращения времени в пути необходимо обновить колею и электрифицировать участки маршрута. «У нас на отдельных участках мы, к сожалению, вынуждены подключать дизель-локомотив, который передвигает подвижной состав», — пояснил Криклий.

Наибольшей перспективой и «шанс сделать прорыв» глава Мининфраструктуры называет запуск проекта высокоскоростных поездов в сотрудничестве с правительством Южной Кореи. «У нас уже в середине марта туда выезжает делегация. Они подписывают несколько меморандумов. В первую очередь, это финансирование технико-экономическое обоснование по всему проекту», — отметил Криклий.



Он добавил, что основная задача делегации — договориться о долгосрочном выгодном кредите для реализации проекта. Министр подчеркнул, что, «не теряя времени», власти Украины самостоятельно начинают в этом году строительство одного участка «евроколеи» на Западе страны.



Сейчас между Киевом и Мариуполем курсируют два поезда. Один из них находится в пути около 15 часов, второй — порядка 18 часов.