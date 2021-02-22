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Трасса Мариуполь — Бердянск: у Зеленского пообещали ремонт

22 февраля 2021, 12:40

Трасса Мариуполь — Бердянск: у Зеленского пообещали ремонт

Капитальный ремонт трассы между Мариуполем и Бердянском будет проведен в этом году. Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко во время интервью украинским телеканалам в рамках форума  «Украина 30. Инфраструктура».

«В проектировке находятся эти участки, заказаны проекты. Надеюсь, в этом году начнем, а может и закончим. Там не такой большой отрезок сделать трассу между Мариуполем и Бердянском», — сказал замглавы ОП.

Кирилл Тимошенко отметил, что по вопросу ремонта трассы Мариуполь – Бердянск на минувшей неделе состоялась встреча с мэром Мариуполя Вадимом Бойченко.

Также замглавы ОП добавил, что ранее был проведен ремонт дороги Мариуполь – Запорожье, и сейчас многие ездят в Бердянск через Запорожье, однако это не очень удобно. 

По словам Тимошенко, в Мариуполе есть много других инфраструктурных проектов, в частности, окружная дорога, ведущая к морскому порту.

«Фактически все инвестиции по заводам пошли в Мариуполь. Много заводов вокруг Мариуполя. Все фуры едут в порт через город, город не пускает их, потому что они действительно бьют дороги. Мы сейчас заказали проектирование новой окружной дроги вокруг Мариуполя, ведь это и инвестиция в порт, потому что это ускорит и увеличит количество грузов, которые идут в порт», – рассказал замглавы ОП.

Кроме того, он сообщил, что в этом году завершится ремонт трассы из Мариуполя до Краматорска, которую в прошлом году восстановили частично.

«Это не одна трасса, это соединение нескольких трасс. Доделаем в этом году, там большой проект», – заключил Кирилл Тимошенко.

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