Зеленский анонсировал новые маршруты «Интерсити» и пригородные электрички «Сити экспресс»

Снимок: Всеукраїнський Форум Україна 30 / YouTube

Президент Владимир Зеленский анонсировал изменения на украинской железной дороге во время выступления на форуме «Украина 30. Инфраструктура» в понедельник.



В частности, он отметил, что Крюковский вагоностроительный завод имеет госзаказ и изготавливает новые пассажирские вагоны.



Кроме того, Зеленский подчеркнул, что власти «совершенствуют маршруты поездов "Интерсити"», а также готовят новые. «Наша цель, чтобы железнодорожная поездка между городами занимала у украинцев 3-4 часа», — подчеркнул он. Какие именно маршруты появятся, Зеленский не уточнил.



Кроме того, президент анонсировал запуск нового проекта пригородных поездов «Сити экспресс». «Это другой качественный, современный уровень пригородного сообщения, который, в частности, поможет решить проблемы с трафиком в больших городах», — заявил Зеленский.



Он отметил, что первый этап «Сити экспресса» включает города Киев, Харьков и Днепр. В столице уже ведутся переговоры с потенциальными партнерами, а в двух других городах — разработка концепции.