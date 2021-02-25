Фото: «Шахтер»

Донецкий «Шахтер» во второй раз обыграл израильский «Маккаби» в 1/16 финала футбольной Лиги Европы. Матч в Киеве завершился со счетом 1:0.



Единственный гол на 67-й минуте забил Жуниор Мораес, реализовав пенальти.





Матч на НСК «Олимпийский» проходил с ограниченным числом зрителем — присутствовали 10 тысяч человек.



Неделю назад «горняки» одержади победу в Тель-Авиве со счетом 2:0.



Таким, образом «Шахтер» вышел в 1/8 финала турнира.



Донецкий клуб узнает следующего соперника 26 февраля. Жеребьевка 1/8 финала состоится в штаб-квартире УЕФА в Ньоне и начнется в 14:00. На этой стадии уже нет посева или запрета на встречу команд из одной страны.