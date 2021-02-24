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На Донбассе вакцинировали от ковида 90 военных

Обновлено
26 февраля 2021, 20:29

На Донбассе вакцинировали от ковида 90 военных

В первые два дня вакцинации от коронавирусной болезни в зоне проведения операции Объединенных сил препарат ввели 90 военнослужащим. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко.

«У нас есть уже 90 военных, которые вакцинировались от коронавирусной болезни», — сказал он в эфире телеканала «Украина 24».

Ляшко отметил, что принцип вакцинации на подконтрольной властям территории в зоне проведения ООС не отличается от вакцинации на территории остальной Украины: «Обучены бригады военных медиков, которые так же как и гражданские медики, знают как проводить вакцинацию, знают особенности продукта».

Первая партия вакцины индийского производства от AstraZeneca в количестве 7200 доз поступила в 66-й военный госпиталь 26 февраля.

Также на подконтрольной Украине части Донбасса началась вакцинация среди гражданских. Первые прививки делают медикам ковидных больниц.

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