Мэр Мариуполя пообещал открыть Левобережную набережную ко Дню города

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что реконструированная Левобережная набережная в Мариуполе откроется ко Дню города, который отмечается в конце сентября. А проект пляжа Песчанка должен быть представлен в следующем году. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Дом».



Он объяснил, что береговая линия в Мариуполе делится на три сегмента: Правобережье, которое имеет название Песчанка, центральная часть с набережной и Левобережье.



«Чтобы приступить к такому емкому проекту как Центральная набережная, нельзя лишать людей доступа к морю. Поэтому мы начали движение слева на право, а потом — в центр. В этом году будет реконструирована Левобережная набережная, и на это уже есть финансирование из местного и регионального бюджета. В этом году ко Дню города мы открываем реконструированную Левобережную набережную с шикарным центральным спуском», — сказал он.



Также он пообещал, что в следующем году будет готов сегментированный проект пляжа Песчанка. Кроме этого, Бойченко сообщил, что на архитектурное решение центральной набережной, по поручению президента Владимира Зеленского, в этом году будет проводиться международный конкурс.

Реконструкция набережной началась в 2020 году. Финансирует работы областной и городской бюджеты. Общая сумма финансирования – 50 млн грн.



Работы включают в себя не только декорирование, но и прокладку коммуникаций, подводку канализации, замену труб, обустройство пляжной зоны с пластиковым понтоном для выхода в море, зоной барбекю, спортивными площадками, душевыми, туалетами, шезлонгами.



В 2018 году глава Приморского района Геннадий Семенихин заявлял, что Мариуполь планирует принять участие в международной программе «Голубого флаг», который является международным показателем чистоты и безопасности территории. Для этого пляж Песчанка планировалось улучшить до соответствующих стандартов.



«В 2018 году разработаем план, а в 2019 году — поднимем флаг. Будем претендовать на это», - сказал Вадим Бойченко.



В январе 2020 года на итоговой пресс-конференции городского головы был презентован ролик о реконструкции Песчанки. В тоже время мэр отметил, что план реконструции еще потребует доработки и уточнений.



Дело в том, что предусмотренная проектом реконструкции Песчанки канатная дорога вызвала резко негативную реакцию жителей приморского поселка. Они утверждают, что дорогу хотят построить в оползневой зоне, прямо над жилыми домами.