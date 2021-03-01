СБУ обнаружила факты внесения неправдивых данных во время перерегистрации «Партии Шария»

Служба безопасности Украины в рамках досудебного расследования по делу блогера Анатолия Шария выявила факт внесения заведомо неправдивых данных во время перерегистрации «Партии Шария». Об этом сообщает пресс-центр спецслужбы.



«Указанные сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 358 Уголовного кодекса Украины ("подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов"). Эти материалы также направлены в Киевскую городскую прокуратуру для дальнейшего правового реагирования», — указывается в сообщении.



Кроме того, СБУ направила в прокуратуру запросы о международной правовой помощи и необходимых материалах для организации и проведения следственных действий на территории других стран.



В феврале Шарию было сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины — ч. 1 ст. 111 «Государственная измена» и ч. 1 ст. 161 «Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам».



Сейчас Шарий проживает в Испании.



Его вызвали для участия в допросе в качестве подозреваемого, однако он не появился. Сейчас Шарий объявлен в государственный розыск.