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СБУ обнаружила факты внесения неправдивых данных во время перерегистрации «Партии Шария»

01 марта 2021, 16:09

СБУ обнаружила факты внесения неправдивых данных во время перерегистрации «Партии Шария»

Служба безопасности Украины в рамках досудебного расследования по делу блогера Анатолия Шария выявила факт внесения заведомо неправдивых данных во время перерегистрации «Партии Шария». Об этом сообщает пресс-центр спецслужбы.

«Указанные сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 358 Уголовного кодекса Украины ("подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов"). Эти материалы также направлены в Киевскую городскую прокуратуру для дальнейшего правового реагирования», — указывается в сообщении.

Кроме того, СБУ направила в прокуратуру запросы о международной правовой помощи и необходимых материалах для организации и проведения следственных действий на территории других стран.

В феврале Шарию было сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины — ч. 1 ст. 111 «Государственная измена» и ч. 1 ст. 161 «Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам».

Сейчас Шарий проживает в Испании.

Его вызвали для участия в допросе в качестве подозреваемого, однако он не появился. Сейчас Шарий объявлен в государственный розыск.

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