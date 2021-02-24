Шарий повторно не явился на допрос в СБУ. Его объявили в розыск

Блогер и политик Анатолий Шарий сегодня, 25 февраля, повторно не явился на допрос Службы безопасности Украины в качестве подозреваемого в госизмене. СБУ сообщила, что объявила Шария в государственный розыск.



Адвокат блогера Валентин Рыбин после посещения СБУ отметил, что сегодня ему дали ознакомиться с текстом подозрения.



«В Печерский суд отправят ходатайство о задержании Шария и применения меры пресечения — содержание под стражей. <...> Анатолия Шария будут объявлять в розыск», — сказал адвокат.



Как известно, Шарий живет в Испании.



По словам Рыбина, СБУ намерена инициировать начало процедуры выдачи Шария Украине. При этом он называет такую позицию «заведомо проигрышной», указывая, что блогер находится в Европейском Союзе и имеет статус беженца.

СБУ 16 февраля объявила о подозрении Анатолию Шарию в государственной измене и нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой и национальной принадлежности. Впервые политический блогер не явился на допрос в СБУ 22 февраля.