Верховная Рада уже в марте может принять законопроект № 4201, который отменяет переход с зимнего на летнее время. Об этом сообщил автор документа, вице-спикер парламента Руслан Стефанчук в эфире телеканала «Украина 24».



По его словам, инициативу поддерживает большинство депутатов.



Законопроект предусматривает, что в Украине будет установлено единое время — Киевское (UTC+2). В документе заложено, что эта норма распространятся и на временно неподконтрольные территории.



В 2021 году Украина должна перейти на летнее исчисление времени в ночь с 27 на 28 марта в 3:00 — стрелки переведут на час вперед. Если до этого времени депутаты успеют принять закон, то переход не произойдет.



Отметим, что по факту неподконтрольные Украине Донецк, Луганск и аннексированный Крым круглый год живут по московскому времени (UTC+3). Такой часовой пояс там был установлен подконтрольными России местными «администрациями».



В зимний период разница между неподконтрольными территориями и остальной Украиной составляет один час. Если парламент примет законопроект, то эта разница во времени будет сохраняться и в теплый период года.



На символическую разницу во времени между неподконтрольными территориями и остальной Украиной обращал внимание и президент Владимир Зеленский в своем новогоднем обращении. Тогда он призвал жителей Донбасса и Крыма «перевести часы назад».



На прошлой неделе парламентский комитет по вопросам экономического развития рекомендовал Раде рассмотреть законопроект № 4201.