«Донбасс и Крым! Переведите часы назад. Будьте с нами!» Новогоднее обращение Зеленского

Президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с Новым годом. В своей речи, которая длилась почти 15 минут, глава государства вспомнил главные, на его взгляд, события уходящего года. По его словам, в 2020-м «были слезы от боли и слезы от гордости».



Также Зеленский обратился к жителям неподконтрольной части Донбасса и Крым.



«Я хочу говорить не на Банковой в Киеве, что в Украине настанет мир. А сказать на Артема в Донецке, что мир в Украине настал. И написать "Крым — это Украина" не в Интернете, а на песке на пляже в Ялте. На украинском песке украинского пляжа украинской Ялты», — сказал президент.



Зеленский напомнил, что оккупированные территории сейчас живут по московскому времени.



«Я знаю, что Донецк, Луганск и Крым сейчас, во всех смыслах этого слова, живут в другом времени. И уже почти час, как по телевизору вам сказали, что Новый год наступил. Но я знаю, что уже почти час, как вы ждете нас, чтобы встретить Новый год вместе. Як одна сім’я. Як один народ. Як одна країна. Донбасс и Крым! Переведите часы назад. Будьте с нами! Готові? Ми також», — подчеркнул он.





Поздравление было записано в Мариинском дворце с участием детей, которые слушали речь Зеленского и общались с ним.