Суд Киева разрешил задержать Шария

Печерский районный суд Киева разрешил задержать блогера Анатолия Шария, подозреваемого в государственной измене, для доставки в суд с целью рассмотрения избрании ему меры пресечения. Об этом сообщает агентство «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.



По данным источника, решение суд вынес 25 февраля, обжалованию оно не подлежит.



На сайте Министерства внутренних дел Украины в разделе «розыск» уже появилась карточка подозреваемого в государственной измене Анатолия Шария. В графе«мера пресечения» указано - «решение суда о разрешении на задержание с целью привода».

СБУ 16 февраля объявила о подозрении Анатолию Шарию в государственной измене и нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой и национальной принадлежности. Впервые политический блогер не явился на допрос в СБУ 22 февраля.



Сейчас Шарий объявлен в государственный розыск.



1 марта Служба безопасности Украины в рамках досудебного расследования по делу блогера Анатолия Шария выявила факт внесения заведомо неправдивых данных во время перерегистрации «Партии Шария».